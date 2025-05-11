MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu: Kişisel veriler Çin'e aktarılmış

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladığı duyuruldu. Elde edilen kişisel ve finansal bilgilerin Çin’deki sunuculara aktarıldığı tespit edildi.

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, çökertilen ağ, kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen SMS’ler göndererek, GSM operatörü kullanıcılarını sahte baz istasyonlarına bağlanmalarını sağlıyordu. Böylece, çok sayıda yurttaşın hem kişisel verileri ele geçirildi hem de kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapıldı.

2025 yılının mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilen siber casusluk ağı üyelerinin kullandığı teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi.

“TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN DİNLENMESİ MÜMKÜN”

Kriminalist Derviş Emre Aydın, bu tür sahte baz istasyonlarının rastgele değil, belli hedeflere yönelik kullanıldığını belirterek, “Sahte SMS’lerle gerçek operatör gibi davranabiliyorlar. Dolandırıcıların bu yolla telefon görüşmelerini dinlemesi ve veri paketlerini izlemesi teknik olarak mümkündür” uyarısını yaptı.

Söz konusu yöntemin 2022 yılında Fransa’da da Çin uyruklu bir kişi tarafından kullanıldığı ve tutuklandığı biliniyor. Ayrıca, TBMM Araştırma Komisyonu’nda 2013 yılında sahte baz istasyonlarının gündeme geldiği, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un bu cihazların mobil olarak istendiği yere kurulabildiğini ve kendisini baz istasyonu gibi tanıttığını ifade ettiği aktarıldı.