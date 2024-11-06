MİT’ten yanıt istendi

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 33 kişinin ölümüne yol açan katliama ilişkin davada MİT’ten yanıt istendi.

IŞİD’in bombalı saldırısına ilişkin firari sanıklar Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali yönünden devam eden davanın 6’ncı duruşması Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Katliamda yaralanan ve Suruç Aileleri İnisiyatifi’nde yer alan Yalçın Demir, "Duruşmada adaleti talep ettik. Bu katliam insanlığa karşı bir suçtur” dedi. Demir, Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi talebini bir kez daha yineledi.

MA’nın haberine göre katledilen Uğur Özkan’ın babası Mehmet Özkan, "Her seferinde buraya gelip derdimizi anlatıyoruz. Demir olsa erirdi. Her talebimize başınızı sallıyorsunuz, sonra hepsini ret ediyorsunuz. Acaba bu katillere zaman mı kazandırılıyor?​” diye sordu.

DEM Parti’den Sevda Çelik Özbingöl, sanıkların Türkiye ve ona bağlı paramiliter grupların denetiminde bulunan bölgelerde yer aldıklarını söyledi.

Avukat Sezin Uçar, "Davadaki 2 sanığın nerede olduğu nokta atışıyla MİT’in verdiği belgede elimizdeyken, mahkeme heyeti bunların getirilmesi için neyi bekliyor? Emniyete yazı yazacaklarını söylüyorlar. Emniyet ve MİT ayrı kurumlar değil ve bu suçluların alınarak getirilmesi için ne bekleniyor?​” diye sordu. Mahkeme başkanı, Uçar’ın plakaların araştırılması talebine dair “Ben bütün IŞİD’lilerin plakalarını nereden bileyim?” dedi. Duruşma 29 Nisan’a 2025’e erteledi.