Mizah Festivali başlıyor

Düzgün KARABULUT

İzmir Mizah Festivali 9. yılını İzmir’in Selçuk ilçesinde kutlayacak. Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle 20-23 Aralık arasında gerçekleşecek festivalin Aziz Nesin Mizah Ödülleri yazar-çizer-yönetmen Gani Müjde, yönetmen Yüksel Aksu, karikatüristler Canol Kocagöz, Ohannes Şaşkal ve Kosovalı çizer Gani Sunduri’ye verilecek. Üç çizerin karikatürlerinden oluşan bir serginin açılacağı törende Gani Müjde ile söyleşinin ardından KSD Yönetim Kurulu üyesi Bekir Yurdakul, Aziz Nesin’e ilişkin anılar anlatacak.

21 Aralık’ta aynı mekânda yapılacak ‘Karikatürün İşlevi’ başlıklı panelde Canol Kocagöz, Gani Sunduri, Menekşe Çam ve Ohannes Şaşkal yer alacak. Panelin ardından, doğumlarının 100. yılında iki büyük komedyen Münir Özkul ve Sadri Alışık anılacak ve yönetmen Yüksel Aksu ile ‘Sinemamızda Mizah’ üzerine bir söyleşi yapılacak. Sonrasında ise Aksu’nun yeni filmi ‘Bak Postacı Geliyor’ filmi gösterilecek.

22 Aralık’ta ise Selçuk Kütüphanesi’nde Mustafa Yıldız’ın çocuklara yönelik karikatür atölyesi ve ‘Disiplinlerarası Mizah’ temalı bir panel düzenlenecek. Vecdi Sayar’ın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Banu Ayten Akın’ın ‘Tiyatroda Mizah’, Serhan Yedig’in ‘Müzikte Mizah’, Mehmet Aksoy’un ‘Görsel Sanatlarda Mizah’ konulu sunumlar yapacağı panelin ardından İlhan Selçuk’un 100. doğum, Çetin Altan’ın 10. ölüm yıldönümleri anısına ‘Basında Mizah’ paneli gerçekleştirilecek. Korcan Karar, Lütfü Dağtaş ve Nazım Alpman’ın konuşmacı olacak.

Festival, 23 Aralık akşamı Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde, ‘Bizim Aile’nin gösterimi ile sona erecek. Festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz.