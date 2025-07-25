Mizah ve çizgiseverler için yaz atölye programı

Oktay EVSEN

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılabileceği, karikatür ve çizgi roman atölyesinin yer aldığı yaz atölye programı düzenliyor. Ağustos ayında gerçekleşecek atölyelerin kayıtları devam ediyor. Atölyeler 11 eğitmen çizer tarafından veriliyor.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, 3 dönemden oluşan yaz atölyelerine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi. “Kış dönemi atölyelerimizle birlikte yılda ortalama 2 bin öğrenciyi Karikatür Evi’nde ağırlıyoruz. Yaz atölyelerine kayıt yaptırmak isteyenler için Kadıköy’de oturma şartı aranmıyor. Atölyelerde öğrenciler hem sanatsal gelişimleri üzerine çalışıyor, hem de karikatürün ve çizgi romanın kendine has özelliklerini öğreniyor, teknik bilgi ediniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar.”