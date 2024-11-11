MKB Rondo’da grev sürüyor

Emek Servisi

İstanbul Tuzla’daki Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan MKB Rondo fabrikasında çalışan işçilerin, ücret artışı talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle başladığı grev 75’inci gününü geride bıraktı. Türk-İş’e bağlı Selülöz-İş’te örgütlü işçiler, yüzde 80 oranında maaş zammı talep ederken, patronun teklifi ise yüzde 45’te kaldı. İşveren, yalnızca zam talebini değil, bir iş güvencesi maddesi olan işyeri disiplin kurulunun kurulmasını da reddetti.

İşverenin teklifini reddeden işçilerin başlattıkları grev iki buçuk ayı tamamladı. Selülöz-İş’in MKB Rondo işyerindeki örgütlenme süreci iki yıl önce başlamıştı. İşverenin yetki başvurusuna yapmış olduğu itiraz, süreci uzatmış ve TİS görüşmeleri 2024 yılının Ocak ayına kadar başlamamıştı. Ocak ayında başlayan toplu pazarlık süreci yavaş ve işverenin anlaşmaz tutumu ile tıkanma noktasına gelmişti. Fabrikada, grev oylaması sendikalı işçi sayısından daha yüksek sayıda işçinin "evet" demesiyle sonuçlanmış ve işçiler oy çokluğuyla greve çıkmıştı.