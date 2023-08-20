MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u yarın İstanbul'da konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile İstanbul'da karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nın zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığının belirlenmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan maç, saat 21.00'de başlayacak.

Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Murat Şener ve Gökhan Barcın yardımcı hakem olarak görev alacak.

Sezona deplasmanda aldığı 3-2'lik Kasımpaşa yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, kadrosunu Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues ile güçlendirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Yukatel Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda da Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off turuna kalmayı başarmıştı.