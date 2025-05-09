MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan başkent ekibi, yarın saat 16.00'da seyircisi önünde çıkacağı karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman, aerobik koşu ve topla ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, fonksiyonel alanda oyun ve özel çalışmayla sona erdi.