MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına Antalya'da kamp yaptığı otelde devam etti.
Kaynak: AA
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmasının ardından rondo çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde tam sahada teknik taktik çalışması yapıldı.
MKE Ankaragücü, Antalyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yine Antalya'da yapacağı antrenmanla devam edecek.