MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından sonra taraftarlar arasında olaylar çıktı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eryaman Stadı'nda olaylar yaşandı. İlk olarak stattan MKE Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş tribünlerine yabancı madde attı.

Bunun üzerine polis, MKE Ankaragücü taraftarlarına müdahale etti. Stat içinde bekletilen Beşiktaş taraftarları ise koltukları kırarak ev sahibi ekibin taraftarlarına atmaya çalıştı. Yaşanan olay sonrasında polis ile MKE Ankaragücü taraftarları arasında arbede çıktı. Taraftarlarca atılan taşlardan yaralanan olmazken polis araçlarının camları kırıldı.