MKE Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı transfer etti

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Owusu, MKE Ankaragücü yine 1. Lig'deyken 2021-2022 sezonunda başkent ekibinin formasını giymiş ve attığı 7 golle şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.