Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 12:44
  • Giriş: 03.09.2023 12:44
  • Güncelleme: 03.09.2023 12:44
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe bugün saat 21.45’te Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Maçın 4. hakemi Ümit Öztürk olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Ulusoy’a AVAR’da Suat Arslanboğa ile Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek. 

BirGün'e Abone Ol