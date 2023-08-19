MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.

Ajans Haberleri 19.08.2023 15:24 Giriş: 19.08.2023 15:24

Güncelleme: 19.08.2023 15:24 Kaynak: AA

A- A A+