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MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 15:24
  • Giriş: 19.08.2023 15:24
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:24
Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.

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