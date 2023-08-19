MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.
Kaynak: AA
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.
Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.