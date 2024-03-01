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MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 11:39
  • Giriş: 01.03.2024 11:39
  • Güncelleme: 01.03.2024 11:39
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir puan alabilen MKE Ankaragücü, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükselip moral buldu.

Düşme hattının 1 puan önünde 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son galibiyetini 24 Ocak'ta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 2-0'la almıştı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan İstanbulspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstanbulpor sahasında 2-1 kazanmıştı.

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