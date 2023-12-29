MKE Ankaragücü Kulübünden "Süper Kupa Ankara'da oynansın" çağrısı

MKE Ankaragücü Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.

Ajans Haberleri 29.12.2023 23:44 Giriş: 29.12.2023 23:44

Güncelleme: 29.12.2023 23:44 Kaynak: AA

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Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz." denildi.