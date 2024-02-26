Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MKE Ankaragücü, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 26.02.2024 11:05
  • Giriş: 26.02.2024 11:05
  • Güncelleme: 26.02.2024 11:05
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım tur atlayacak ve yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı son karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.

BirGün'e Abone Ol