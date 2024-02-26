MKE Ankaragücü, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı kazanan takım tur atlayacak ve yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı son karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.