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MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 02.08.2024 13:00
  • Giriş: 02.08.2024 13:00
  • Güncelleme: 02.08.2024 13:00
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

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