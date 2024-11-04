MKE Ankaragücü'nden 1. Lig'e en kötü ikinci başlangıç

Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, bu kulvarda yer aldığı dönemlerdeki en kötü ikinci sezon başlangıcını yaşıyor.

Sezonun 11. haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 kaybeden başkent ekibi, ligdeki 5. yenilgisini aldı.

MKE Ankaragücü, 114 yıllık tarihinde 8. kez bir alt ligde mücadele ediyor. Geçmişteki 7 döneminin 5'inde Türkiye'nin en üst ligine yükselen sarı-lacivertliler, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

İlk 11 maçta Erzurumspor FK, Central Hospital Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Teksüt Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye kaybeden Ankara temsilcisi, 16 puan topladı ve bu ligdeki en kötü ikinci başlangıcını yaptı.