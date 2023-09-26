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MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Kitsiou, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 14:17
  • Giriş: 26.09.2023 14:17
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:17
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Kitsiou, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou'nun, sakatlığından dolayı 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stelios Kitsiou'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiş olup yapılan kontroller neticesinde sağ diz iç yan bağında grade 2 yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.

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