MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı duyuruldu.

İlk etap kamp çalışmalarını Bolu'da yapan ve sezon açılana kadar Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek sarı-lacivertliler, üç özel maç yapacak.

MKE Ankaragücü, 27 Temmuz Perşembe günü Bolu'da Pendikspor'la, 31 Temmuz Pazartesi günü Düzce'de VavaCars Fatih Karagümrük'le, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Bolu ve Düzce'deki hazırlık maçlarına günü birlik gidip Ankara'ya dönecek.