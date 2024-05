MKE Ankaragücü - Pendikspor maçının ardından

Süper Lig’in 37’nci hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Ellerinde küçücük bir avantaj kaldığını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Artık avantaj mı bilmiyorum. Onu hafta sonu artık değerlendireceğiz mi, değerlendirmeyeceğiz mi, ben de dahil olmak üzere oyuncular bunu ne kadar isteyecek, arzulayacak hep beraber göreceğiz. Önümüzde herkes adına bence zorlu bir hafta var. Ligde kalmak adına işler son 4 haftada istediğimiz gibi gitmedi. Buraya kadar kendimiz soktuk. Son hafta oyuncularımla beraber her şeyimizi ortaya koyup, Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız. Söyleyebileceklerim bunlar. Ligden düşen takımlar var. Önümüzdeki hafta biz inşallah bu ligde kalmak için her şeyimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.

“BANA HİÇBİRİNİZ ÖMÜR BOYU SUS DİYEMEZSİNİZ”

Bir gazetecinin önceki hafta yazdığı köşe yazısını hatırlatan Belözoğlu, “Bana ömür boyu sus dediniz ama konuşayım mı? Ömür boyu sus demişsiniz bana. Ömür boyu sus dememelisiniz bir kişiye. Ömür boyu susması demek, birisinin ölmesini istemek gibi bir şey. Beni kimse ömür boyu susturamaz. Ben inandığımı ve inandıklarım dışında hiçbir şey söylemedim. Burada hiçbirinize de bir kere bile terbiyesizlik veya saygısızlık yapmadım. Bana hiçbiriniz ömür boyu sus diyemezsiniz. Ben de hiç kimseye ömür boyu sus diyemem. Çünkü ben bunu yapmak zorundaydım” dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: 7 PUAN ALDIK KÜME DÜŞTÜK

Maç sonunda üzgün olduğunu söyleyen Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise şöyle konuştu:

“Geldiğimiz günden itibaren bu takım için çok şey verdiğimizi düşünüyorum. Bugün de karşımızda çok güçlü bir takım vardı. Büyük bir camia vardı, zor olacağını biliyorduk ve bu yarışı son haftaya taşımak istiyorduk. Oyuncularımızla konuştuğumuzda kendi sahamızda en azından ligde kalmak adına çok önemli müsabakaya çıkmamız gerektiğini söylemiştik. Oyun anlamında çok konuşmak istemiyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık çünkü hakikaten sıkıntılarımız vardı. Tabii ki bunları çok mazeret olarak söylemek istemiyorum. Geldiğimiz günden itibaren zorluklar içerisinde bu futbolu ve mücadeleyi ortaya koymak çok kolay değil. Bugün bizim için çok önemli 2 oyuncu burada eksik olmasına rağmen 90 dakika boyunca oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi ve mücadele etti. Son dakikada Erencan’ın kaçırdığı bir gol var ki belki de atsak biz finale gidecektik. Bu takımı sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak en büyük hedefimizdi. Biz karakter göstermeye çalıştık ki; Pendikspor oynadığı hiçbir müsabaka da hem istatistiksel anlamda hem oyun anlamında hiçbir takımdan geriye düşmedi. Son 3 maçta 7 puan aldık, ona rağmen küme düştük. Yapacak bir şey yok” ifadelerinde bulundu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

- İbrahim Üzülmez'in açıklamaları