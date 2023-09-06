Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

MKE Ankaragücü, Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 17:28
  • Giriş: 06.09.2023 17:28
  • Güncelleme: 06.09.2023 17:28
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
MKE Ankaragücü, Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

BirGün'e Abone Ol