MKE Ankaragücü, son haftalardaki performanstan memnun

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladıklarını ve zor yenilen bir takım haline geldiklerini belirtti.

İsmail Mert Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaparak, ligde birbirine denk kuvvetli çok fazla takımın olduğunu aktardı.

Ligde ilk 2 sıra dışında her takımın birbirine yakın olduğunu vurgulayan Fırat, "Her maç çok zor, her galibiyet çok önemli. Karagümrük karşılaşmasında da sahada enerjisi yüksek, mücadeleci bir takım vardı. Takımımız sahadan net bir skorla galibiyet alarak ayrıldı. Süper Lig'de son 13 haftanın 11'inde yenilmeyen bir Ankaragücü var. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.