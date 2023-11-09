MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 12. sırada girdi.

Sarı-lacivertli takımda Stelios Kitsiou, sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 yenmenin moraliyle başkente gelecek. Haftaya 15 puanla 8. sırada giren Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 2 maçını da kazandı.