MKE Ankaragücü yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulübün Tandoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Nuri Muhammet Yaman, başkan yardımcıları Mahmut Yılmaz ve İbrahim Demir ile başkan vekili Abdülkadir Tecimer katıldı.

MKE Ankaragücü'nü üst sıralara çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Başkan Nuri Muhammet Yaman, "Zor bir dönemden geçiyoruz, icraat için buradayız. Önceki dönemlerden gelen tecrübelerimizle doğru hareketleri yaparak ilerlemek istiyoruz. Başarılı olabilmek için zamana ihtiyaç var. Belirli bir miktar borcumuz var. İçinden çıkabileceğimiz rakamlar. Ayrıca sporcularımıza, tesislerimize ve taraftarlarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmak zorundayız. Her şeyin dört dörtlük olabilmesi için ince eleyip sık dokuyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla geç saatlere kadar toplantılar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpteki borçların mevcut yönetime ait olmadığını belirten başkan yardımcısı Mahmut Yılmaz ise mali sürdürülebilirliği sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek ve şehirle iş birliğini artırmak amacıyla çeşitli kurumlarla yoğun iletişimde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"MKE yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede kulübümüzün mali durumu açık bir şekilde aktarılmış, mevcut borç yükünün oluşturduğu riskler detaylı olarak paylaşılmıştır. MKE yönetimi, kulübümüze destek sağlayabilecek kurumsal modeller üzerinde çalışma yapılması konusunda olumlu yaklaşım sergilemiş olup süreç devam etmektedir. Yani biz MKE ile şu anda değil, kulübün ileriki dönemlerinde de bize bir katkı sağlayacak projelerle ilgili görüşüyoruz. Biz kalıcı değiliz. Biz yarın gideriz ama kalıcı gelir elde edebilecek projeleri de bir sonraki dönem gelecek kişilerin elini rahatlatmak için üretmeliyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle yapılan toplantılarda da kulübümüzün mevcut durumu değerlendirilmiş, tesisleşme, altyapı projeleri ve kulübün şehirle bütünleşmesini güçlendirecek çalışmalar konusunda destek verebilecek alanlar tespit edilmiştir. Belediye mevzuatının izin verdiği çerçevede kulübümüze katkı sunma yönünde olumlu bir yaklaşım göstermiştir. Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, mevzuat ne gerekiyorsa 'Ankaragücü bizim kulübümüz.' deyip, bu kulübe sahip çıkmıştır."

Transfer yasağı sürecine de değinen Yılmaz, yasağın kaldırılması için hukuki ve mali süreçleri başlattıklarını ve ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "Amacımız transfer yasağını kulübün mali gerçeklerine uygun bir şekilde, sürdürülebilir bir planlamayla ortadan kaldırmaktır. Transfer yasağımız zaten biz gelmeden birçok dosyada vardı. Sayın başkan bir noktaya getirdi. Ama şimdi bu transfer yasağını ortadan kaldırmak için harcadığımız enerji, kulübün içerisinde farklı bir hiyerarşik düzenin bozulmasına yol açacaktı. Bir futbolcunun parasını ödeyecekken FIFA'dan yasağın geldiği haberiyle son anda paramızı kurtardık. Bu kulübün çöpe atılacak bir kuruşu yok. Yönetim olarak temel hedeflerimiz mali disiplini sağlamak, şeffaflığı artırmak ve ileriye dönük sürdürülebilir bir gelir kaynaklarının oluşmak." değerlendirmesinde bulundu.