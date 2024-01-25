MKE Ankaragücü "zor kaybediyor"
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı son 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı.
Ligde son olarak 22. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu'nun takıma dokunuşu net bir şekilde dikkati çekiyor.
Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan ve 7 haftada 6 puan alabilen MKE Ankaragücü, Belözoğlu'yla özellikle son haftalarda zor kaybeden bir takım haline geldi. Başkent temsilcisi, son 4 haftadaki başarılarıyla puanını 28 puana çıkarak 9. sıraya yükseldi.
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