MKE patlaması davası 13 Mayıs’a ertelendi

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ’daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davanın duruşmasında bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs’a ertelendi.

10 Haziran 2023’te dinamit üretim bölümünde meydana gelen ve Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ile Mehmet Kutlu’nun hayatını kaybettiği patlamayla ilgili davanın duruşması Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs’ta 2025 tarihine ertelendi.