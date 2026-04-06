MKG Mart ayı raporu: 5 gazeteci tutuklu

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Mart ayına dair hazırladığı “Kadın Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri” raporunu açıkladı.

Mart ayı boyunca gazetecilere ve gazetecilik faaliyetine dönük ihlallerin, basın özgürlüğü üzerindeki baskının sürdüğü belirtilen raporda, “Özellikle mahkeme salonlarında gazetecilere dönük sınırlamalar, sahada yaşanan polis müdahaleleri ve dijital mecralara yönelik erişim engelleri, basına dönük baskının yalnızca tek bir alanda değil, birbirini tamamlayan biçimlerde sürdüğünü gösterdi. Kadın gazetecilere yönelik bu ihlaller, çalışma koşullarını daha güvencesiz hale getirirken, eleştirel ve Özgür Basın alanını da daraltan bir tablo ortaya çıkardı” diye belirtildi.

Mart ayında ortaya çıkan tablonun gazetecilere yönelik baskının münferit değil, süreklilik taşıyan bir politikayla ilerlediğinin göstergesi olduğu kaydedilen raporda, yer alan ihlallere göre, 1 gazeteci gözaltına aldı, 1 gazeteci tehdit edildi. 2 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 2 gazeteci hakkında dava açıldı, 2 gazeteciye ceza verildi. 7 gazetecinin yargılanmasına devem edilirken, 5 gazeteci ise halen tutuklu bulunuyor. 1 internet sitesi ve 41 sanal medya hesabı kapatıldı, erişimi engellenen sosyal medya platformları ise 13 oldu.