MKG ocak ayı raporu: 9 gazeteci tutuklu

Haber Merkezi

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), "2025 Yılı Ocak Ayı Kadın Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nu" açıkladı.

Ocak ayında 3 gazetecinin evine baskın düzenlendiği, 7 gazetecinin gözaltına alındığı ve 4 gazetecinin tutuklandığı hatırlatılarak, 3 gazetecinin kötü muameleye maruz kaldığı, bir gazetecinin tehdit edildiği, 2 gazetecinin ise haber takibinin engellendiğine yer verildi.

2 gazeteci hakkında soruşturma açıldığı aktarılan raporda, 3 gazeteciye 8 yıl 3 ay hapis cezası verildiğine yer verildi. 17 gazetecinin yargılamasının devam ettiğinin belirtildiği raporda, 9 gazetecinin tutuklu bulunduğuna dikkat çekildi.