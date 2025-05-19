MKSF’25 etkinliklerle başladı

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından, Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2025 (MKSF’25) etkinliklerle başladı. Bu yıl Sedir Adası – Keria Antik Kenti temasıyla düzenlenen MKSF 25’in ilk etkinlikleri yazar Yekta Kopan’ın konuk olduğu bir söyleşi ile Kenan Doğulu konseri oldu.

Yetka Kopan yeni kitabı ‘Belki Yaz Erken Gelir’ üzerinden hareketle, ‘beklemek’ temasını ele aldığı söyleşide yazmanın, beklemenin ve sabrın anlamını farklı bir bakış açısıyla anlattı. Yazar söyleşi sonunda kitabını da okuyucuları için imzaladı.

MKSF25’in ilk konseri 17 Mayıs 2025 Cumartesi gecesi AMFİ tiyatroda gerçekleşti. Kenan Doğulu, “ihtimaller albümlerini seslendirirken, caz formundaki eserlere Şenova Ülker (trompet), Bulut Gülen (trombon), Engin Recepoğulları (saksafon), Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (bas), Ferit Odman (davul) ve Mehmet İkiz (davul) gibi çok kıymetli müzisyenler eşlik etti.

Bu yıl Sedir Adası – Keria Antik Kenti temasıyla düzenlenen festival, Marmaris’in tarihsel ve kültürel zenginliğini sanatla buluşturmayı amaçlıyor. 8 Haziran’a kadar sürecek olan festival boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden edebiyat söyleşilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.