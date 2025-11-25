MLSA, 2024–2025 adli yılı dava izleme raporunu açıklıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2024–2025 Adli Yılı Gazetecilik ve İfade

Özgürlüğü Davaları İzleme Raporu’nun sonuçlarını, 28 Kasım 2025 Cuma günü, İstanbul’da

düzenleyeceği bir lansmanla kamuoyuna sunacak.

The Marmara Pera Hotel’de yapılacak etkinlik saat 17.30’da başlayacak ve Türkçe–İngilizce

simultane çeviri sağlanacak.

MLSA’nın 2018’den bu yana yürüttüğü “Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları İzleme Programı” kapsamında hazırlanan rapor, adli yıl boyunca izlenen 250’den fazla dava ve 700’ü aşkın duruşmadan elde edilen verilerle Türkiye’de ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün mevcut durumuna ışık tutuyor.

Rapor sunumunun ardından gerçekleştirilecek “Yargı, Haber ve Sansür Üçgeninde Gazetecilik”

başlıklı panelde gazeteciler Ercüment Akdeniz, Joakim Medin, Diren Yurtsever ve yönetmen

Koray Kesik, gazetecilere yönelik yargı tacizini ve sansür mekanizmalarını tartışacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler, MLSA'nın websitesindeki kayıt formunu doldurarak katılımlarını

teyit edebilecekler.