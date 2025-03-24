MLSA: Muhabir Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi

Saraçhane’de protestoları takip ederken gözaltına alınan sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün burnunun kırıldığı bildirildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"19 Mart sonrası eylemleri takip ettiği sırada Saraçhane'de gözaltına alınan http://sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi.

Eylemleri izleyen 10 gazeteci gözaltına alındı. En az 13 gazeteci ise polis şiddetine maruz kaldı."