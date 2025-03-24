MLSA: Muhabir Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi
MLSA'dan yapılan açıklamada, Saraçhane’de protestoları takip ederken gözaltına alınan sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi.
Saraçhane’de protestoları takip ederken gözaltına alınan sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün burnunun kırıldığı bildirildi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"19 Mart sonrası eylemleri takip ettiği sırada Saraçhane'de gözaltına alınan http://sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi.
Eylemleri izleyen 10 gazeteci gözaltına alındı. En az 13 gazeteci ise polis şiddetine maruz kaldı."
19 Mart sonrası eylemleri takip ettiği sırada Saraçhane'de gözaltına alınan https://t.co/7M0dBEuymq muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi.— MLSA (@mlsaturkey) March 24, 2025
Eylemleri izleyen 10 gazeteci gözaltına alındı. En az 13 gazeteci ise polis şiddetine maruz kaldı. https://t.co/FQvRLL1LZ7 pic.twitter.com/foRiEq662S