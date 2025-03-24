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MLSA: Muhabir Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi

MLSA'dan yapılan açıklamada, Saraçhane’de protestoları takip ederken gözaltına alınan sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi.

Güncel
  • 24.03.2025 20:53
  • Giriş: 24.03.2025 20:53
  • Güncelleme: 24.03.2025 21:12
Kaynak: Haber Merkezi
MLSA: Muhabir Zişan Gür'ün gözaltında burnunun kırıldığı bildirildi

Saraçhane’de protestoları takip ederken gözaltına alınan sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün burnunun kırıldığı bildirildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"19 Mart sonrası eylemleri takip ettiği sırada Saraçhane'de gözaltına alınan http://sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün gözaltında  burnunun kırıldığı bildirildi.

Eylemleri izleyen 10 gazeteci gözaltına alındı. En az 13 gazeteci ise polis  şiddetine maruz kaldı."

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