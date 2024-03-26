MLSA’dan Avrupa Konseyi’ne: En az 28 Kürtçe etkinlik iptal edildi

MLSA’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Kürtçe konser ve tiyatro yasaklarına ilişkin yaptığı bildirimde, Türkiye’de 2019 yılından beri 16 şehirde en az 28 Kürtçe etkinliğin çeşitli gerekçelerle yasaklandığı bildirildi. Yasaklanan Kürtçe etkinliklerin 18’ini konserler, sekizini tiyatro oyunları oluştururken bir stand-up gösterisi ve bir edebi söyleşinin de yasaklandığı kaydedildi.

Türkiye’de 2019 yılından bu yana 16 şehirde 18’i konser, 8’i tiyatro oyunları, bir stand-up ve bir edebi söyleşi olmak üzere en az 28 etkinlik iptal edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Kürtçe konser ve tiyatro yasaklarına ilişkin bildirim yaptı.

MLSA tarafından Türkiye’deki toplanma ve gösteri hakkının incelendiği Oya Ataman grubu davalarına yönelik yapılan 9.2. bildiriminde, Kürtçe konser, tiyatro ve etkinlik yasakları ele alındı.

Yapılan bildirimde 2019 yılından beri 16 şehirde en az 28 Kürtçe etkinliğin çeşitli gerekçelerle yasaklandığı bildirildi. Yasaklanan Kürtçe etkinliklerin 18’ini konserler, 8’ini tiyatro oyunları oluştururken bir stand-up gösterisi ve bir edebi söyleşinin de yasaklandığı kaydedildi.

Geçen yıl Ulusoy’a karşı Türkiye davasına karşı yaptığı bildirime atıfta bulunan MLSA, 2024 yılının başından itibaren en az iki Kürtçe konserin ve iki Kürtçe tiyatro oyununun de gerekçesiz iptal edildiğini bildirdi. 2024 yılında yasaklanan etkinlikler arasında Qral u Travis tiyatro oyunu ve Metin-Kemal Kahraman’ın konseri de yer alıyor.

MLSA bildiriminde, Konseyin bu konuda Türkiye’yi “bilgi sunmaya ve idari mercilerin keyfi uygulamaya son vermeye davet etmesi” gerektiğini söyledi.

9.2 BİLDİRİMİ NEDİR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ile görevli Bakanlar Komitesi’ne sivil toplum kuruluşları tarafından Komite’yi bilgilendiren bildirimlere 9.2 bildirimi adı veriliyor. MLSA, Türkiye’deki ifade özgürlüğü ihlalleri ile ilgili konularda sıklıkla 9.2 bildirimlerinde bulunarak, Konseyi bilgilendiriyor.