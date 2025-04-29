MMO'dan 1 Mayıs açıklaması: Halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama yayımladı.

MMO Başkanı Yunus Yener imzasıyla yayımlanan açıklamada, "1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Açıklamada, "Tüm dünyada sömürü ve ücretli kölelik düzeni kapitalizme karşı kitlesel tepkilerin en büyük meydanlarda dile getirildiği 1 Mayıs, ülkemizde güya “Emek Bayramı” olarak ilan edilmiştir! Gerçeklikte ise bu “bayram günü”, emek düşmanı rejim tarafından Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayıp Taksim Meydanı yasağı ve polis şiddeti ile terörize edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Ancak on yıllardır görüldüğü üzere sömürü ve zulüm rejimine karşı işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların, işsizlerin, yoksulların, üretim ve yaşam alanlarına sahip çıkan halkın kitlesel tepkilerinin 1 Mayıs alanlarında yankılanması engellenememektedir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray rejiminin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı yenilgi ardından iktidarını kaybetmemek için ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda daha da artan hukuk dışı uygulamaları, kumpasları, halk iradesinin gaspı, büyük hayat pahalılığı, yoksulluk, güvencesizlik, geleceksizlik koşulları karşısında halkın kitlesel tepkileri de büyümüştür.



Özellikle 19 Mart 2025 tarihinden itibaren bütün halk kesimleri tepkilerini birleşik bir şekilde dile getirmektedir. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” yaklaşımı işçilerden öğrencilere, emeklilere kadar herkes tarafından benimsenmiş; 1 Mayıs’ın birlik, mücadele, dayanışma belgisi “Hep Beraber” mücadele bilinciyle pekişmiştir. Yoğun sömürü koşullarında alın teri döken meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler esnek üretim, güvencesiz istihdam, hak kayıpları ve işsizlik, yoksullukla yüz yüzedir. Bu iktidar döneminde gelir dağılımı daha da bozulmuş, zengin daha zengin, yoksul daha da yoksullaşmıştır. Sefalet ücreti olan asgari ücret genel ücret haline gelmiş, sömürü daha da artmıştır. İktidar gerici bir anlayışla, laikliğin tasfiyesi ve dini rejim uygulamaları ile bu sınıfsal sorunların üstünü örtmeye çalışmaktadır."

"1 MAYIS KORTEJLERİNDE YER ALACAĞIZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: