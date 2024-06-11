MMO'dan bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaran öneriler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat, 9 günlük bayram tatilinde yola çıkacaklara uyarılarda bulundu. Emniyet kemerinden kullanılan ilaçlara kadar pek çok önerinin sıralandığı uyarılarda yakıt sarfiyatı için de tavsiyelerde bulunuldu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat, 9 günlük bayram tatilinde yola çıkacaklara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na göre 2024 yılının ilk beş ayında kaza yerinde ölü sayısı 1.033’e ulaşmış, yaralı sayısı ise 138.676 olmuştur.

- 2023 yılındaki kazaların yüzde 89’u sürücü kaynaklı kazalar olarak raporda yer almıştır.

- Bu kusurların en sık görüleni yüzde 40’a yakın oranla “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” olarak tespit edilmiş olup yüzde 15 oran ile ikinci sırada “kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak” kusuru gelmektedir. 2024 yılında yaşanan kazalarda da bu oranlar güncelliğini korumaktadır.

HIZ SINIRI VE EMNİYET KEMERİNE DİKKAT

Açıklamada sürücülere şu önerilerde bulunuldu:

- Tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları, sürücülerin hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerekir.

- Sürücüler yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidir. Uzun mesafeli yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile yola çıkılmalıdır.

- Yolculuk öncesi, görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçlar alınmamalıdır.

- Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi zorunlu donanımların tam olduğu kontrol edilmelidir.

- Yaz lastiği kullanmak ve lastiklerin hava basıncını kontrol etmek gerekmektedir.

- Hız sınırlarına uymak ve takip mesafesine dikkat etmek önemlidir.

- 1.7.2022 itibariyle otoyollarda otomobillerin hız sınırının yükseltilmesi kaza risklerini artırırken, takip mesafesinin anlam ve önemini de artırdı. Hızın 120 km/h’dan 140km/h’a yüzde 17 artması araçların kinetik enerjilerinin yüzde 36, bu arada yakıt sarfiyatının da yüzde 59 artmasına neden olacaktır. Kinetik enerjideki bu artış çarpışma sonrası hasarı, yaralanma ve ölümleri artıracaktır. Bu nedenle otomobil sürücülerine önerimiz; hızlarını artırmayıp, takip mesafelerini artırmaları ve mecbur kalmadıkça en sol şeride girmemeleri, bu şeridi sürekli işgal eden ve önündeki araçları selektörle taciz eden ve makaslama yapan araçlara karşı dikkatli olmalarıdır. Yakıt fiyatlarının aşırı arttığı bu günlerde hızı düşürmek en kolay tasarruf yöntemi olacaktır.

- Takip mesafesinin yükleme ile ağırlığı artmış araçlarda artığı, fren mesafesinin uzayacağı unutulmamalıdır.

- Araçların bakımları tatile çıkmadan en az bir hafta önce yetkili servislere yaptırılmalıdır.

- Sürücüler LPG’li araçlarını 6 ayda bir veya 10.000 km’de bir mutlaka bakıma sokmalıdır.

Bölünmüş Yol ve Otoyollarda “Şerit Disiplini” Uygulanmalı. Ne yazık ki bölünmüş yollar ve otoyollarımızda “şerit disiplini” uygulanmamakta ve denetlenmemektedir. Sürücüler yanlış örneklere karşın aşağıdaki kurallara uymalıdır:

- Otomobiller dahil, otoyollarda şeritler boşken en sağdan gitmek zorunludur.

- Sol şerit sürekli olarak kullanılmamalıdır. Bu şerit yalnızca önceki aracı sollamak için kullanılır.

- Otobüsler kamyonlarla birlikte sağ şeritten gitmelidir. Otobüs ancak önündeki kamyonu geçmek için orta şeride girebilir. Sol şeridi ise asla kullanamaz.