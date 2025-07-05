MMO'dan doğalgaz zammı açıklaması: Yapılması gerekenler sıralandı

HABER MERKEZİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, doğalgaz zammı nedeniyle iktidara seslenerek yapılması gerekenleri sıraladı.

Sezer, "Doğalgaza yapılan zammı yenileri izleyecek, yoksulların enflasyonu daha da artacak" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, memur ve emeklilere yılın ikinci yarısı için yapılacak maaş artış oranlarını yukarı yönde etkilememesi için doğalgaza haziran ayının sonra gününde yapılan zammın aynı zamanda tüketimin az olduğu temmuz ayında uygulanarak tepkilerin güçlü olmasının önüne geçildiği belirtildi.

İktidarın memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 15 civarında tuttuğu ifade edilen açıklamada, "Konutlarda doğalgazın fiyatını çok daha yüksek oranda artırmakta beis görmemiştir" denildi.

Doğalgaz; memur ve emeklilerin ücretleri ile ilgili yapılması gerekenlerin sıralandığı açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Diğer yandan BOTAŞ’ın kentsel doğalgaz dağıtım şirketlerine sattığı gazın fiyatını yüzde 38 artırmış olmasına karşın EPDK’nin zam oranını yüzde 24,6 olarak bildirmesi yanıltıcıdır. EPDK bu zam sonrası kentsel doğalgaz dağıtım şirketlerinin hizmet bedeli, KDV ve ÖTV eklenerek bulunacak nihai satış fiyatının yaklaşık olarak yüzde 24,6 oranında artacağı yerine zam oranı olarak algılanacak şekilde açıklaması etik değildir.

"SATIŞ FİYATLARI, ALIŞ FİYATLARININ ALTINDADIR"

Kamu tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin, tüketicilere maliyetlerinin altında fiyatlarla temin etmesi durumunda ilgili kamu kurumunun maddi kayıpları görev zararı olarak tanımlanmakta ve kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

2025’in ilk çeyreğinde 345,6 milyar liraya ulaşan BOTAŞ’ın maddi yükümlülükleri içinde belirleyici olan ağırlıkla görev zararlarıdır. Bu yüksek görev zararı, iktidarın sık sık iddia ettiği gibi yalnız konutlara değil, başta elektrik üretim santralları ve sanayi kuruluşları olmak üzere tüm tüketici gruplarına doğalgazı maliyetinin altında fiyatlarla satmayı benimsemiş olmasıdır. Halen 1.000 m3’ü 400-450 USD aralığında ithal edilen gazın, çıplak maliyeti 16-18 TL m3 iken, satış fiyatları, alış fiyatlarının altındadır.

Ayrıca, geçen seçimler öncesinde gelir durumlarına bakılmaksızın, tüm konut tüketicilerine bir ay doğal gaz bedava verilmiş, on bir ay süresince de tüm konutlara 25 m3 gaz ücretsiz verilmiştir. Plazalarda, lüks konutlarda oturanlarla, sosyal konutlarda oturanları eşitleyen bu mirasyedi tavrı, birkaç milyar dolara mal olmuştur.

Görev zararları, en büyük gelir kalemi vergiler olan bütçeden karşılanmaktadır. Vergi gelirleri içinde ise en büyük bölümü çalışanların ödediği gelir vergisi ve adaletsiz dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Görev zararları yurttaşlara sağlanan ürün ve hizmetlerle sınırlı olmalı, şirketlere kaynak artırma mekanizması olmamalıdır.

İvedilikle yapılması gerekenler şunlardır: