MMO'dan 'Sanayi Kongresine Giderken' etkinliği

Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası, 26 Nisan Cumartesi günü "Sanayi Kongresine Giderken Dünyada ve Türkiye'de Sanayi Politikaları" başlığıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, İstanbul Kartal'da bulunan Makina Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde saat 10.00’da yapılacak.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, 25 Nisan 2025 Cuma günü ekonomi ve sanayi politikalarının konuşulacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, saat 10:30’da MMO İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

11:30’da Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Trump ve 21. Yüzyılın Emperyalizmi” başlıklı konferansını verecek.

14:00’te başlayacak bir diğer oturumda Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Doç. Dr. Özge İzdeş ve Prof. Dr. Murat Birdal, Türkiye ekonomisi ve sanayisine dair sunumlar yapacak.

15:45’te başlayacak son oturumda ise Çin’in küresel rolü ve sanayi politikaları tartışılacak. Bu oturumda sunumları Doç. Dr. Burak Gürel, Doç. Dr. Kerem Gökten ile Doç. Dr. Ceren Ergenç yapacakken, Prof. Dr. Aziz Konukman da başkanlık edecek. Ardından forum düzenlenecek.