MMO'dan "Türkiye'de Gazeteci Olmak" etkinliği
Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi’nin ''Türkiye'de Gazeteci Olmak'' başlıklı etkinliği 25 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Etkinlikte BirGün yazarı Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın konuşmacı olarak yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) İstanbul Şubesi Uğur Mumcu, Hrant Dink, Metin Göktepe anısına ''Türkiye'de Gazeteci Olmak'' başlıklı etkinlik düzenleyecek.
MMO’nun İstanbul Şubesi’ndeki konferans salonundaki etkinlikte BirGün yazarı Timur Soykan ve BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın konuşmacı olarak yer alacak.
25 Ocak 2025 Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik saat 15.00’da yapılacak.