MMO İstanbul seçimini 56 yıllık gelenek Demokrat Makina Mühendisleri kazandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi’nin 37’ncisi düzenlenen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerini, 56 yıllık gelenek Demokrat Makina Mühendisleri Ezgi Kılıç ile başlayan liste kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Makina Mühendisleri 2026 oy, Emekçi Demokrat Mühendisler 453 oy, Vizyoner Mühendisler ise 365 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Ezgi Kılıç dayanışma gösteren, destek veren bütün meslektaşlarını ve Şube emekçilerini selamladı.

Kılıç, “Ülkemiz, mesleğimiz ve örgütümüz için şimdi hep birlikte yeniden” dedi. Kılıç şöyle konuştu “Ülkenin bu karanlık günlerinde Şube Genel Kurulumuzu ve Seçimlerimizi tamamladık. 56 yıllık geleneğimiz Demokrat Makina Mühendisleri’nin Şube Yönetim Kurulu Seçimlerini kazanması aynı zamanda memleket mücadelesinde gösterdiğimiz iradenin temsilidir. Bugün burada olmak isteyip olamayan ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve omuz omuza olduğumuz herkese sesleniyorum: Ayağınıza taş değmesin."

DEMOKRATİK BİR ÜLKE MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Öte yandan Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önceki gün gerçekleştirilen 37. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesini yayımladı.

Genel Kurul sonuç bildirgesinde “Ülkemizde demokrasi, adalet, insan hakları, kadın hakları, ifade özgürlüğü adeta yok edilmişken; çocuk işçilik, emekçilerin açlık sınırının altında ücretlere çalışmaya mecbur bırakılması, kentlerin ve doğamızın rant uğruna kurban edilmesi gibi onlarca sorun yaşanırken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) ve üyelerinin bunlara kayıtsız kalması beklenemez” denildi.

Sonuç metninde “32 bin 595 üyesi, 3 bin 17 öğrenci üyesi, 8 ilçe temsilciliği, komisyonları ve çalışanlarıyla örgütlü olan şubemiz AKP iktidarının emek, demokrasi ve kamu yararı karşıtı politikalarına karşı mücadeleyi yükseltecektir” ifadeleri yer aldı.

"KRİZİN KAYNAĞI TEK ADAM REJİMİ"

Genel Kurul’da, 23 yıllık AKP iktidarının ülkeyi derin bir siyasal, ekonomik ve toplumsal krize sürüklediği ifade edilerek, “AKP–MHP iktidar bloku krize çözüm üretmek bir yana, tek adam rejimiyle krizin kaynağına dönüşmüştür” değerlendirmesi yapıldı.

Neoliberal politikalarla kamu kurumlarının tasfiye edildiği, stratejik alanların sermayeye devredildiği vurgulanan bildirgede, limanlardan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda büyük bir yıkım yaşandığı belirtildi. Doğanın ve kentlerin rant uğruna talan edildiği ifade edilirken, tarikat ve cemaatlerin devlet yapısı içinde güçlendirildiğine dikkat çekildi.

GEZİ VE TUTUKLU MESLEKTAŞLAR HATIRLATILDI

Gezi Direnişi’nin kriminalize edilmeye çalışıldığına da işaret edilen bildirgede, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Tayfun Kahraman ile TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Can Atalay’ın tutukluluklarının sürdüğü hatırlatıldı. Gezi Adalet Nöbeti’nin 1400. gününe yaklaşıldığı belirtilerek, “Bu onurlu direniş lekelenmek isteniyor” denildi.

"MÜHENDİSLER GÜVENCESİZ, GENÇLER GÖÇ YOLUNDA"

MMO İstanbul Şubesi, mühendislik mesleğinin sistematik biçimde değersizleştirildiğini, diplomalı işsizliğin ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını vurguladı. Kamuda çalışan mühendislerin siyasi baskı, sürgün tehdidi ve düşük ücretlerle karşı karşıya olduğu belirtilirken; serbest çalışan mühendislerin artan maliyetler nedeniyle işlerini kapatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Genç mühendislerin ise geleceksizlik nedeniyle yurtdışına göç ettiğine dikkat çekilen bildirgede, bu durumun ülkenin geleceğine dair umutları tükettiği kaydedildi. Emekli mühendislerin de düşük emekli aylıkları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle yoksullukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

İŞ CİNAYETLERİ VE KADIN MÜHENDİSLER

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında alınmayan önlemler nedeniyle iş cinayetlerinin arttığına işaret edilen bildirgede, 2025 yılında en az 2105 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Tüm işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis çalıştırılmasının zorunlu olması gerektiği vurgulandı.

Kadın mühendislerin ise erkek egemen sistem ve cinsiyetçi politikalar nedeniyle çalışma yaşamında ayrımcılığa uğradığı belirtilerek, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının kadına yönelik şiddeti teşvik ettiği ifade edildi.

DEPREM, İSTANBUL VE RANT PROJELERİ

Bildirgede 6 Şubat depremlerinin ardından ülkenin depreme hazırlıksız olduğunun acı biçimde ortaya çıktığı da yer aldı. Bilim ve planlamanın dışlandığı rant odaklı politikaların felaketleri derinleştirdiği vurgulandı.

İstanbul özelinde Kanal İstanbul, Yenişehir Projesi, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları gibi projelerin kenti tehdit ettiğine dikkat çekilerek, MMO İstanbul Şubesi’nin bu süreçlerin takipçisi olacağı ifade edildi. Kamusal denetimin özelleştirilmesine de tepki gösterildi.

"TAM BAĞIMSIZ LAİK DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE"

Bildirgede son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi iktidarın meslek alanlarımıza ve Odamıza karşı saldırılarına, ülkemizde neoliberal politikaların bir sonucu olarak yarattığı rant ve yolsuzluk ekonomisine, halkımızın büyük çoğunluğunu yoksulluk sınırında yaşamasına sebep olan ve temel insan hakkı olan eğitim, sağlık, ulaşım, barınma alanlarındaki özelleştirmelere ve ticarileştirilmelere karşı, gelecek dönemde de sözümüzü söyleyeceğiz.

Biliyoruz ki özelleştirilmelerle, kamu-özel işletmeleri adı altındaki uygulamalarla Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana oluşturulmuş tüm kamu varlıkları yerli ve yabancı sermayeye satıldı, yağmalandı. MMO İstanbul Şubesi olarak başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamu imkânlarının her yurttaşa eşit, kaliteli ve ücretsiz ulaştırıldığı; kamuculuğun ve kamu çıkarlarının hâkim kılınacağı yeni bir düzenin parçası ve takipçisi olacağız.

Bizler; ülkemizin içinde bulunduğu böylesi zorlu bir süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne, benzeri mesleki demokratik kitle örgütlerine, onların örgütlü üyesine ve yöneticilerine önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz.

Sonuç olarak; TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK, KAMUCU ve SANAYİLEŞEN bir Türkiye’de kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam için; halkın eğitim, sağlık, iş, sosyal güvenlik, barınma, temiz su, enerji ve ulaşım, hakları için demokratik kitle örgütleriyle dayanışarak mücadele edeceğimizi belirtiyoruz."