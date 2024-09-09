MMO İstanbul Şubesi: Okul servisleri güvensiz, çocukların güvenliği yok

Bahar GÖNÜL

Müfredattan, okul masraflarına kadar birçok sorunla girilen 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrenci ve velilerin aşması gereken diğer bir problem de denetimsiz ve kayıt dışı okul servisleri. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (TMMOB) de okulların açılmasıyla birlikte, öğrenci servis araçlarıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Okul servisleriyle ilgili güvenlik sorunları ve ertelenen düzenlemelere değinilen açıklamada düzenli teknik muayeneleri, zorunlu güvenlik ekipmanları ve denetimleri hakkında önerilerde bulunuldu.

GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ ERTELENİYOR

Servis araçlarının kullanımıyla ilgili açıklama okuyan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Ahmet Kurtlutepe, okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk gibi zorunlu güvenlik ekipmanlarının kullanımının sürekli ertelendiğini ve uygulanmadığını belirtti.

Fotoğraf: BirGün

Servis araçlarıyla ilgili mevcut uygulamalar ve mevzuat değişikliklerin güvenlik konusunda ciddi eksikliklere yol açtığını ifade eden Kurtlutepe, "Bu durum, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Servis araçlarının teknik ve güvenlik denetimlerinde yetersizlikler bulunmakta; standart dışı bakım, onarım ve parça değişimleri yapılmaktadır. Araçların yaş sınırları sürekli uzatılmakta, eski araçların trafikte yer almasına izin verilmektedir. “DUR” uyarı işaretlerinin eksikliği ve diğer araçların okul servis araçlarına yaklaştıklarında durmalarını gerektiren kuralların uygulanmaması da ek riskler yaratmaktadır" şeklinde konuştu.

Kurtlutepe, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, zorunlu güvenlik önlemlerinin uygulanma süreleri 2026 yılına kadar uzatıldığına dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:

"Araçların yaş sınırı ve teknik donanımına ilişkin kurallar sık sık değiştirilmektedir, bu durum çocukların güvenliğini olumsuz etkilemektedir. "DUR" uyarı işareti, araç takip sistemi, iç ve dış kamera sistemleri gibi önemli güvenlik önlemleri, gerekli cezai yaptırımlar ve denetim mekanizmaları henüz tam olarak yürürlüğe girmemiştir."

Okul servis araçlarının tüm teknik muayenelerinin düzenli yapılması, araç içi güvenlik ekipmanlarının denetlenmesi gerektiği, sürücü ve rehber personel eğitimlerinin önemli olduğuna da vurgu yapan Kurtlutepe, medyanın bu konuda farkındalık yaratması gerektiğini söyledi.

Kurtlutepe, " MMO olarak bu süreçte teknik destek sunmaya hazırdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat ise kamu yararına olan bütün çalışmalarda aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirterek, okul servislerinin güvenliğine vurgu yaptı.