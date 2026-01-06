MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Seçimleri: Demokrat Makina Mühendisleri adaylarını duyurdu

Demokrat Makina Mühendisleri, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 37’nci dönem yönetim kurulu seçimleri için aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Taksim Hill Otel’de düzenlenen aday tanıtım toplantısında açıklanan Yönetim Kurulu Adayları arasında Ezgi Kılıç, Aydan Adanır Usta, Serkan Sevat, İbrahim Zafer, Şeref Parlak, Ali İnan Ülgen, Mehmet Yiğit Özgenç yer aldı.

Yedek adaylar ise Nazlı Uncu Şen, Mehmet Gürcan Erdinç, Yavuz Karataş, Görkem Kızıltan Ustalı, Hasan Basri Ercan, Mete Gezenoğlu, Arda Aykurt olarak açıklandı.

‘Ülkemiz, Mesleğimiz, Örgütümüz İçin Yeniden’ sloganı ile yeni dönem için adaylıklarını koyduklarını duyuran Demokrat Makina Mühendisleri adına ilk konuşmayı Ezgi Kılıç gerçekleştirdi.

Kılıç, “Bizler, demokrat makina mühendisleri olarak 56 yıldır, tıpkı efsane başkanımız Teoman Öztürk’ün söylediği gibi “Bilimi ve tekniği emperyalistlerin ve sömürgenlerin çıkarına değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak” amacıyla mücadele ediyoruz. Mesleğimizin gerektirdiği toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle geçmişten bugüne çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Konuşmasında “Türkiye’nin ve Şubemizin de 36. Dönemini kapsayan 2024-2025 yılları arasında yaşadığı siyasal sürece baktığımızda; Adaletin sistematik bir şekilde tasfiye edilerek, yargının siyasallaştırıldığı, zorbalığın, ekonomik krizin, yoksulluğun, Trump’ın sermaye dostu Ortadoğu tasarımının, kamusal denetimsizliğin yol açtığı felaketlerin, doğa talanının, çocuk işçiliğin ve iş cinayetlerinin, kadınların erkek şiddetine maruz kaldığı, gençlerin hayallerini yurt dışında aradığı bir dizi olayın gerçekleştiği ülkemizde meslektaşlarımızın sorunlarını ve mesleğimizin geleceğini bu gündemlerden bağımsız değerlendirmek imkansız” ifadelerine yer veren Kılıç, şöyle konuştu:

"2025 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye’de Yaşayan Mühendisler Araştırması bize gösteriyor ki; ekonomik krizin iyice derinleşmesiyle birlikte meslektaşlarımızın %80’i yoksulluk sınırının altında aldığı ücretlerle temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yakın gelecekte farklı bir ülkede yaşamak isteyen meslektaşlarımızın oranı 2021’de %17 iken 2025 yılında %33’e çıkmış görünüyor. Üniversitelerde eğitim gören mühendis adaylarının %90’ı aldıkları eğitimi niteliksiz buluyor, %77’si mesleki itibarlarının azaldığını söylüyor. Emekli meslektaşlarımızın %90’ı geçinemiyor ve çalışma hayatına devam ediyor. Kadın meslektaşlarımızın %80’i iş yaşamı ve aile yaşamını birlikte yürütmekte zorlandığını ve işyerlerinde cinsiyet temelli sorunlar yaşadığını söylüyor.

Geçtiğimiz ay mecliste 2026 bütçe görüşmeleri yapıldı, ardından asgari ücret zamları açıklandı. Bir yandan enflasyonu olduğundan düşük gösterme çabası, gelir adaletsizliğinin arttırılması, “bazı meslek gruplarına” seyyanen zam uygulamasını önererek liyakatsizliğin derinleştirilmesi ve iş barışını bozacak uygulamaların görüşüldüğü bu komisyonda, sanayiinin, kamusal yatırımların ve mühendisin adı yine yoktu. Sonunda Saray’a 21 milyar bütçe ayrılırken, asgari ücret bu sene de açlık sınırının altında açıklandı.

Türkiye'de 2025 yılında yaşanan facialarda, yaklaşık 2 bin işçi ve en az 91 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 23 Temmuz'da çıkan orman yangınında, 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye kasım ayında ise kayıtsız ve ruhsatsız kaçak çalıştırılan bir parfüm fabrikasında çıkan yangınla sarsıldı. Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm imalathanesinde 8 Kasım'da meydana gelen yangında, 3'ü çocuk işçi, 7 işçi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM projesi kapsamında çalıştırılan öğrencilerden 17'si iş kazasında hayatını kaybetti. Emek sömürüsünün derinleştiği; esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı, emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 23 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca 32 binin üzerinde emekçi iş yerlerinde hayatını kaybetti.

Kartalkaya’da 78 kişi patronların daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybetmiştir. Sadece toplu katliamlar değil, her gün tekil de olsa birçok işyerinde denetimsizlik ve kar hırsı nedeniyle iş cinayetleri yaşanmaktadır. Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve ölümlerini önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.

BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK BİR ODA İÇİN KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar ve LGBTİ+’lar için her gün mücadele günü. Mücadeleyle kazandığımız İstanbul Sözleşmesi’nden tek kalemde vazgeçen iktidar, sözde “aile yılı” ile esasen rejimin kalıcılaştırılmasının yollarını arıyor. MMO İstanbul Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonumuz da düzenlemiş olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve kadın meslektaşları ile kurduğu dayanışmayla bu dönemde mücadelenin bir parçası olduğunu göstermiştir.

Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen ülkemizin en kitlesel, en yaratıcı, en meşru halk hareketi olan Gezi Direnişini ve o direnişin parçası olmuş arkadaşlarımızı karalamaya yönelik girişimler hala devam ediyor. Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Danışmanı Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu Gezi Tutukluları toplum vicdanında ve tarih önünde tertemiz ve masumdur. Gezide kaybettiğimiz tüm canları buradan anarken, demokrat mühendisler olarak anılarını ve mücadelelerini yaşatmak için yeniden buradayız demek istiyorum.

36. Dönem boyunca çalışmalarımızda odak noktamız üyelerimiz oldu. Faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendirdik; eğitimden kamusal denetime, sanayinin ihtiyaçlarından sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler geliştirdik.

Açılışının üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişken, Makina Hangar’da 330 etkinlikte 32.000 kişiyle buluştuk. Bunlardan 11.000’i çocuklardı. Yaptığımız etkinliklerde bir yandan sanayide çalışan meslektaşlarımızla buluşurken diğer yandan sanayinin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefledik. Burada iletişim kurduğumuz firmalarla, mühendis istihdamı, mühendislik asgari ücretinin uygulanması, eğitim ve staj olanakları ile ilgili temaslarda bulunduk. İlkokul ve lise çağında çocukları düzenlediğimiz eğitimlerde bilim ve teknikle buluşturduk. Onlara geleceğin mühendisleri diploması verdik.

8 İlçe temsilciliğimiz ve görev alan 80’nin üzerinde yürütme kurulu üyemiz, bulundukları bölgelerde düzenledikleri eğitimler, teknik söyleşiler ve buluşmalar ile Odamızın örgütlü gücünü yerelde büyüttüler. Avrupa Yakası’ndaki temsilciliklerimizin faaliyetlerini daha rahat yürütmesi için bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanı da önümüzdeki dönemde oluşturacağız.

Mühendisliğin toplumsal sorumluluğunu yarım asrı geçen birikimle omuzluyor, geleceği ortak akılla kuruyoruz. Bilimin ışığında, emeğin gücüyle, bağımsız ve demokratik bir Oda için kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz.

“Ülkemiz, mesleğimiz, örgütümüz için yeniden” diyoruz. Tüm üyelerimize buradan çağrımız “gelin geleceği birlikte inşa edelim!"

ÇAĞRIMIZ DEMOKRATİK GELENEĞE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISIDIR

Kılıç’ın ardından söz alan Serkan Sevat ise örgütlenen bir mühendislik anlayışını yeniden büyütmenin gerekliliğini vurguladı. “Bu noktada çağrımız açıktır” diyen Sevat, “Tüm meslektaşlarımızı; 7 Şubat’ta yapılacak Genel Kurulumuza, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek Şube Seçimlerimize katılmaya, söz söylemeye ve bu demokratik geleneğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizler Demokrat Makina Mühendisleri olarak; 55 yılı aşkın birikimimizle, bilimin rehberliğinde, emeğin yanında, toplumun hizmetinde yeniden sorumluluk almaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

SMM GÜÇLENDİKÇE MÜHENDİSLİK GÜÇLENİR

Serbest Müşavir Mühendisler çalışmalarına değinen Aydan Adanır Usta, artan bürokratik yüklerin, güvencesiz çalışma koşullarının, haksız rekabet ve piyasalaşmanın mühendislik hizmetlerinin niteliğini ve kamu güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

Usta, “36. dönemde bu anlayışla; SMM eğitimlerinin niteliğini güçlendirmeye, mevzuat değişiklikleri karşısında üyelerimizi bilgilendirmeye ve meslektaşlarımızın sahada yaşadığı sorunları görünür kılmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki dönemde SMM üyelerimizin mesleki haklarını savunan, uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm üreten, bilgi paylaşımını ve dayanışmayı büyüten bir çalışma hattı kurmak istiyoruz” dedi.

MÜHENDİS EMEKLİ OLMAZ

Usta’nın ardından söz alan İbrahim Zafer ise konuşmasında emekli mühendislerin bulunduğu koşulları vurguladı.

Mühendisliğin bir yaşa, kadroya ya da bir çalışma biçimine sığmayacağını aktaran Zafer, “Makina Danışma, “mühendis emekli olur” anlayışına karşı, “bilgi emekli olmaz” diyen bir dayanışma modelidir” dedi.

Zafer, “36. Dönemde bu anlayışla atılan adımlar, bize şunu açıkça göstermiştir: Meslektaşlarımız, bilgilerini paylaşmaya hazırdır. Genç mühendisler, deneyimle buluşmaya isteklidir. Oda ise bu buluşmanın en doğru, en güvenli ve en kamusal adresidir. Önümüzdeki dönemde deneyimini paylaşmak isteyen emekli meslektaşlarımızı, yol arayan genç mühendisleri, dayanışmaya inanan tüm üyelerimizi bu ortak aklın parçası olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

KADIN MESLEKTAŞLARA ÇAĞRI

Nazlı Uncu Şen konuşmasında kadın mühendislerin çalışma koşullarına ağırlık verdi. Şen, şöyle konuştu: “Meslek örgütümüzün en kritik başlıklarından birini; yalnızca bir “temsil” meselesi olarak değil, eşitlik, emek ve kamusal sorumluluk meselesi olarak ele aldığımız bir alanı paylaşmak istiyoruz: kadın mühendislerin örgütlü mücadelesi. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, söyleşiler ve buluşmalarla; kadın meslektaşlarımızın yalnız olmadığını, Odanın bu mücadelede bir güven alanı olduğunu yeniden vurguladık. Önümüzdeki dönemde, kadın mühendislerin çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılığı daha görünür kılan çalışmalar, dayanışma ağlarını büyüten düzenli buluşmalar, genç kadın mühendisleri mesleğin ilk yıllarında destekleyen mentorluk ve paylaşım mekanizmaları, işyerinde şiddet ve mobbinge karşı daha etkin bilgilendirme ve yönlendirme kanalları ile bu hattı yeniden ve daha güçlü biçimde örmeyi hedefliyoruz.”

DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YAPAY ZEKA VAR

Şen’in ardından ise Mehmet Yiğit Özgenç söz aldı. Yapay zekanın mühendislik alanındaki etkilerini anlatan Özgenç, mesleki anlamda araçların değişmeye başladığını belirtti. “Bugün bir dönüşümün yeniden eşiğindeyiz. Bu kez dönüşümün merkezinde yapay zekâ var” diyen Özgenç, 36. Dönem içerisinde 50’ye yakın eğitim ve atölye çalışması gerçekleştirdiklerini, 4.500’ün üzerinde başvuru aldıklarını; 30 kişilik, disiplinlerarası gönüllü bir ekipleriyle 1.200’den fazla meslektaşımıza doğrudan ulaştıklarını aktardı. Özgenç, “Kolektif olmayan bir teknoloji, toplum yararına olamaz. Yapay zekâyı yeniden mühendisliğin ve toplumun hizmetine sunmakta kararlıyız” dedi.

ODANIN GELECEĞİ MÜHENDİS ÖĞRENCİLERDİR

Aday tanıtım toplantısında son sözü Arda Aykurt aldı. Oda içerisinde genç üye çalışmalarından bahseden Aykurt, şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitelerde mühendislik eğitimi, uzun süredir niteliksizlik, eşitsizlik ve güvencesizlik baskısı altındadır. Mühendislik öğrencileri gelecek kaygısıyla, mezuniyet sonrası belirsizlikle ve yalnızlaştırılmayla karşı karşıyadır. Bu koşullarda öğrenci olmak, artık sadece eğitim almak değil; ayakta kalmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, öğrenci mühendislerin yalnız olmadığını hissettiği; söz söyleyebildiği, üretebildiği ve dayanışma kurabildiği bir örgütlü yapıya ihtiyaç vardır. Öğrenci üyeler, Odanın bugünü ve geleceğidir. Öğrenci Üye Komisyonu çalışmalarını bu anlayışla ele alıyoruz: Bugün burada savunduğumuz gençleri bugünün öznesi olarak kabul eden bir örgütlü anlayıştır. Üniversitelerde okuyan tüm mühendislik öğrencilerini, söz söylemeye, üretmeye ve dayanışmaya; Makina Mühendisleri Odası’nın örgütlü mücadelesinin parçası olmaya davet ediyoruz.”