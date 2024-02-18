MMO’da seçimi Demokrat Makina Mühendisleri kazandı

Makina Mühendisleri Odası'nın Şube Yönetim Kurulu Seçimlerinde zafer Demokrat Makina Mühendisleri'nin oldu. Seçimlerde MMO Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç oldu.

HABER MERKEZİ

TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi’nin 36’ncısı düzenlenen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerini Demokrat Makina Mühendisleri kazandı. İstanbul Kartal’da bulunan Makina Hangar – Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde yapılan seçimlerde MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç oldu.

Böylelikle Kılıç, MMO İstanbul Şubesi’nin ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre iktidar destekli Vizyoner Mühendisler Grubu 365 oy alırken Demokrat Makina Mühendisleri 2 bin 298 oy ile seçimi kazandı.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yapan Kılıç, “Demokrat gelenekten aldığımız güçle devraldığımız bayrağı bir sonraki dönemlere daha yukarıda taşıyacağımıza söz veriyoruz. Ülkemiz, mesleğimiz için her türlü çabayı gösterip umudu yükselteceğimiz bir dönem istiyoruz. Umarım almış olduğum bu görev kadın mühendislerimize cesaret ve umut getirir. Kadınlarla birlikte daha örgütlü bir mücadeleyi yürüteceğimiz bir dönem olacak” dedi.

Demokrat Makina Mühendisleri'nin 36. dönem adayları tam listesi şöyle:

ASIL ADAYLAR

1. Ezgi KILIÇ

2. Aydan ADANIR USTA

3. Serkan SEVAT

4. Yunus KÜÇÜKKELEPÇE

5. İbrahim ZAFER

6. Şeref PARLAK

7. Tülay BURSALIOĞLU

YEDEK ADAYLAR

1. Beyhan ŞAHİN

2. Ali İnan ÜLGEN

3. Nazlı UNCU

4. Mehmet Gürcan ERDİNÇ

5. Yavuz KARATAŞ

6. Mehmet Yiğit ÖZGENÇ

7. Arda AYKURT