MMO’da seçimi Demokrat Makine Mühendisleri kazandı

Makina Mühendisleri Odası'nın Şube Yönetim Kurulu Seçimlerinde zafer Demokrat Makina Mühendisleri'nin oldu. Seçimlerde MMO Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç oldu.

HABER MERKEZİ

TMMOB'a bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi’nin 36’ncısı düzenlenen Şube Yönetim Kurulu Seçimlerini Demokrat Makina Mühendisleri kazandı.

İstanbul Kartal’da bulunan Makina Hangar – Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde yapılan seçimlerde MMO Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidar destekli Vizyoner Mühendisler Grubu 360 oy alırken Demokrat Makina Mühendisleri 2 bin 300 oy ile seçimi kazandı.

Demokrat Makina Mühendisleri'nin 36. dönem adayları tam listesi şöyle:

ASIL ADAYLAR

1. Ezgi KILIÇ

2. Aydan ADANIR USTA

3. Serkan SEVAT

4. Yunus KÜÇÜKKELEPÇE

5. İbrahim ZAFER

6. Şeref PARLAK

7. Tülay BURSALIOĞLU

YEDEK ADAYLAR

1. Beyhan ŞAHİN

2. Ali İnan ÜLGEN

3. Nazlı UNCU

4. Mehmet Gürcan ERDİNÇ

5. Yavuz KARATAŞ

6. Mehmet Yiğit ÖZGENÇ

7. Arda AYKURT