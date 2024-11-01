MMO’dan Efeler Belediyesi’ne tepki: Rantçı değil halkçı belediye

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Aydın Makine Mühendisleri Odası (MMO), Efeler Belediyesi’nin kentteki asansör denetimlerine ilişkin özel bir şirket ile imzaladığı protokole tepki gösterdi.

Odada gerçekleşen basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tunç Eralçin okudu. Asansörlerin tescili, ruhsatlandırması ve periyodik muayenesi ile ilgili olarak belediyelerin görevlendirildiğini vurgulayan Eralçin, “Periyodik muayene işinin yeterince yerine getirilememesinden kaynaklı olarak Sanayi Bakanlığı, asansör muayeneleri, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve teknik mevzuata uygun hale getirilmesi için süreci düzenleyici bir yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmeliğe en önemli itirazımız, denetimin kamusal bir görev olduğu, muayenelerin kamu adına görevlendirme ile yapılmasının gerekliliği yönündeydi. Fakat yönetmelik, ilgili belediyelerin muayene işini protokoller aracılığıyla A tipi muayene kuruluşlarının yapmasını getirmiş ve kamusal bir anlayışla olması gereken denetimler piyasaya açılarak bir rekabet unsuru haline getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Asansörlerin yıllık periyodik denetimlerini kâr amacı gütmeyen, kamusal hizmet yaklaşımına sahip kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yaptırmaları gerektiğini ifade eden Eralçin, “Yapılan muayeneler belediyeler adına yapılmaktadır, bu işten yasal olarak sorumlu olan belediyelerdir. Bu noktada muayene kuruluşlarından yalnızca ikisinin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile odamızın kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, diğerlerinin ise kâr amaçlı özel firmalar olduğunu belirtmeliyiz. Dolayısıyla belediyelerin, ilçe sınırları içindeki asansörlerin yıllık periyodik denetimlerini kâr amacı gütmeyen, kamusal hizmet yaklaşımına sahip kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yaptırmaları gerekir. Bu durum hizmetin kalitesinin düşmesine, çalışanların mağdur edilmesine ve düzgün yapılmayan denetimin neticesinde can kayıplarına ve zararlara yol açacaktır” dedi.

CAN KAYBI YAŞANIR

“İnsanların can ve mal güvenliğini birinci dereceden etkileyecek söz konusu denetimler kamusal bir hizmettir ve piyasanın insafına bırakılamaz” diyen Eralçin, şöyle devam etti:

“Üzücü can kayıplarına yol açan “kazalar” mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler, maliyetleri düşürme çabaları ve kontrol, bakım, onarım kalitesinin düşüklüğü ve yetersizliği, işin gereği olan hususların ihmali nedeniyle yaşanmaktadır. Bu durum halkın çıkarlarına aykırıdır. Belediyeler taşıdıkları toplumsal sorumluluk gereği rantçı değil halkçı olmak zorundadır. Ancak gerek geçen dönem gerekse bu dönem gerek Büyükşehir gerekse Efeler Belediyesi’nden böyle bir yaklaşım görememekteyiz.”

Bursa kökenli bir firmayla protokol imzalanmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını belirten Eralçin, “Efeler Belediyesinin bir ticari firma ile imzalamış olduğu ilçe sınırları içerisindeki tüm asansörlerin periyodik muayene kontrol protokolü, tam da geçen sene ilçemiz içerisinde meydana gelen ve Zeren kardeşimizin hayatını kaybettiği gün olan 25 Ekim tarihidir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’ in 31 Mayıs 2024 tarihinde TMMOB genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada CHP’li belediyelerin asansör protokollerini MMO dışında hiçbir kurumla yapmamaları konusunda talimat verdiğini de beyan etmesine rağmen Efeler Belediyesi’nin bugün kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan ve Türkiye genelinde 374 il ve ilçede periyodik kontrolü sürdüren MMO ile değil de internet aracılığıyla tecrübeli/tecrübesiz eleman arayan ve Türkiye’de 10 il ve ilçede periyodik kontrol protokolü yapan bir firmayla protokol imzalamasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız” dedi.

TMMOB’un fen ve teknik bilgiyle hareket eden meslek gruplarının oluşturduğu hem nitelik hem nicelik olarak güçlü bir birlik olduğunu hatırlatan Eralçin şu ifadeleri kullandı:

"Bizler; ilimden ve fenden uzak gerek rant için gerek kişisel çıkarlar için yapılan kasti yanlışlara karşı durduğumuz gibi; yerel yönetimlerin de teknik bilgiden eksik kalarak hareket ettiğini hissettiğimiz durumlarda; o kentin sadece sakinleri değil, aynı zamanda sahipleri, hatta bilirkişileri olarak hareket ederek üstümüze düşen kamusal görevi yerine getirmek zorundayız. Kişisel menfaatlerini kamu yararının önünde tutanların işlerine gelmediği için, bizleri parçalayıp, gücümüzü bölmek isteyenlere; rant ve talan odaklı politikaları için üzerimizde baskı kurup, sesimizi kısmak isteyenlere karşı daha yüksek sesle karşılık vereceğimizin altını çizeriz.”