MNG Kargo'nun ismi değişiyor

Kargo şirketi MNG Kargo, 2023 yılında dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL'e satıldı.



CNBC-e'nin haberine göre; MNG Kargo'nun entegrasyonu, DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşecek.

İSMİ DEĞİŞECEK

Yapılacak yenilikler kapsamında MNG Kargo'da isim değişikliğine gidecek. Firma artık yoluna DHL eCommerce ismiyle devam edecek. Ayrıca şirketin renkleri ve tasarımı da tamamen değiştirilecek.



DHL, değişiklikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki MNG Kargo şubelerindeki tabelaları da hızla değiştirecek. Firmanın sosyal medya hesapları ve internet sitesinin adı DHL eCommerce olarak değiştirildi.