"Mobbing düzeniyle mücadele edeceğiz"

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası’nda bir araya gelen asistan hekimler, hekim intiharlarına dair açıklama gerçekleştirdi. Açıklamayı asistan hekimler adına Dr. Esra Halaman okudu.

Halaman açıklamasında şunları söyledi:

“İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan asistan arkadaşımız Dr. Uğurcan Ağcaoğlu’nun intihar haberi hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. İntiharın arkasında ilgili bölümde yapılan mobbingin olduğu söylentisi öfke ve üzüntümüzü katbekat artırmıştır. Bu söylenti elbette araştırılacaktır ancak mobbingin ne bahsi geçen bölümle sınırlı ne de sonuncu olmadığının da bilincindeyiz. Asistan hekimler olarak artık yeter diyoruz. Hayatını kaybeden nice meslektaşlarımızı hatırlıyorken yeni acılar yaşatan bu mobbing düzenini değiştirmek için mücadelemizi büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.”