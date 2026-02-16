Mobbing iddiaları gündemde: Başkomiser Cengiz neden yaşamına son verdi?

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz, 12 Şubat’ta mesai saatinde müdürlüğün girişinde x-ray cihazının bulunduğu bölümde yaşamına son verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; ailesi Cengiz’in mobbinge maruz bırakıldığı için bu durumun yaşandığını belirtti.

Cengiz’in ağabeyi Ertuğrul Cengiz, cenaze için Hakkari’den gelen meslektaşlarının “Mehmet mobbingden öldü” dediğini aktararak Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata’yı sorumlu tuttu.

Ağabey Cengiz, emniyet müdürünün göreve başlamasından sonra kardeşinin çeşitli olaylar nedeniyle azarlanıp küçük düşürüldüğünü öne sürdü.

Ertuğrul Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Beş ay önce emniyet müdürü değişmiş. Ayata, çarşıda gezerken polise denk geliyor. Polisin kepi yok. Çağırıyor, ‘Komiserin kim?’ diyor, başkomiserin ismini alıyor. Daha sonra kardeşimizi fırçalıyor. Bir başka zaman kardeşimin görevli olduğu karakola geliyor. Polis tanımıyor, yeni geldiği için. ‘Beni nasıl tanımazsınız’ diye kardeşimi çağırıyor ve fırçalıyor. Kardeşime milletin içinde devamlı şunu diyormuş: ‘Rezil karakolun rezil amiri."

Cengiz, 9 Şubat’ta kardeşi ve bir başkomiser hakkında jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldığını, bunun bir kumpas olduğunu iddia etti.

Operasyonun ardından kardeşinin emniyet müdürlüğünün girişinde görevlendirildiğini ileri süren Cengiz, kardeşinin bu durumu gururuna yediremediğini söyledi:

"Nizamiyede x-ray cihazına veriyor ve ‘her gelip geçende bana selam vereceksin’ diyor. Diğer polisler gelip kontrol ediyor başkomiser yerinde duruyor mu durmuyor mu diye. Gururuna yediremiyor. Narkotik olayına çok canı sıkılmış. Çünkü itibarsızlaştırılmış."

Ertuğrul Cengiz, vali ve emniyet müdürünün kendilerini aramadığını, cenaze için resmi tören yapılmadığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti:

“Bizim çocuğumuz kaç yüz kilometre karayoluyla geldi. Devlet hava atıyor ya, kadın doğum yapıyordu, hastaneye yetiştirdik diye… Benim kardeşime bir helikopter ayarlayamadılar. Devlet bana bu zaman lazımdı. Ölümde bile yardımcı olamıyorsa… Bize kimse izah bile etmedi. Cenazemizi almaya gidiyorduk. ‘Gelmeyin’ dediler. Büyük ihtimalle olayları öğreneceğimizden korktular. ‘Cenazeyi aldık, çıkacağız birazdan, zahmet etmeyin’ dediler.”

BAKANLIK: ‘UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA ADI GEÇİYOR’

İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık kaynakları, Cengiz’in bir komiserle birlikte uyuşturucu sevkiyatında adının geçtiğini, arama yapıldığını ve pasif göreve çekildiğini belirtti.

Bakanlık kaynakları, başkomiserin operasyondan sonra durumun ortaya çıkmasından kaygı duyduğu için yaşamına son verdiğini, "intiharı özendirmemek için tören yapılmadığını" söyledi.