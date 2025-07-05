Mobbing iddiası: Bakanlık inceleme başlattı, görevden alındı

Adı mobbingle anılan Muğla Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mesut Armağan Ada ile Hastane’nin İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Yunus Tüter’in Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı incelemenin ardından görevden alındığı bildirildi.

Datça Devlet Hastanesi’nde hemşire T.A. uzun süredir maruz kaldığını öne sürdüğü mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştu. T.A.’ya ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapılmış, burada bulunan acil servis sorumlusu hekim U.M.K’nin ise yaşanan olayı sisteme “iş kazası” olarak bildirmişti. Hastane’de aylardır birçok hemşirenin görev yerinin sürekli olarak değiştirildiği öne sürülmüştü.

Yaşanan intihar girişiminin ardından hemşire T.A savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanlığı’nın da idari inceleme başlattığı öğrenildi. Ancak konuya dair bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Datça Devlet Hastanesi Başhekimliğine ise vekâleten Marmaris Devlet Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Olcay Korkmaz’ın atandığı öğrenildi.