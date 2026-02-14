Mobbing iddiası: Başkomiser intihar etti, Valilik açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı, mobbinge maruz bırakıldığı iddia edilen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in intiharının ardından müfettiş görevlendirdi. Öte yandan adli makamlarca da inceleme başlatıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde perşembe günü akşam saatlerinde silah sesi duyulmuş, sesin geldiği noktaya giden ekipler, binada Başkomiser Mehmet Cengiz’i yaralı halde bulmuştu. Başkomiser Cengiz, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, intihar ettiği belirlenen Cengiz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin üzerine Hakkari Valiliği, Cengiz'in mobbinge maruz bırakıldığı iddialarının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, konunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirildiği ve adli makamlarca inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilmiş olup, ayrıca adli makamlarca da gerekli inceleme başlatılmıştır. Süreç hem idari hem adli boyutuyla titizlikle incelenmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."