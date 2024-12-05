Mobbing iddiası: Dekan, kendisini şikayet edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz aylarda taciz iddiasıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü'nde bu kez de akademisyenlere mobbing uygulandığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, çok sayıda öğrenci ve veli, Mühendislik Fakültesi Dekanı Bahattin Tanyolaç'ın akademisyenlere mobbing uyguladığını öne sürdü.

Öğrenci ve veliler, ayrıca, Prof. Dr. O.B'ye yöneltilen taciz suçlamasının da bu baskının bir devamı olduğunu ve taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu ileri sürerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulundu.

BAŞVURULAR ÜNİVERSİTEYE İLETİLDİ

CİMER başvuruları, Eylül ayında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) sevk edildi. 11 Ekim günü dosya Ege Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’ne gitti. İlgili birim, başvuruları inceleme/soruşturma süreci nedeniyle beklemeye aldı. Ayrıca öğrenciler konu ile ilgili rektör ile görüşmek için randevu talebinde bulundu ancak dönüş alamadı. Rektör ile görüşmek için de CİMER’e başvuru yapıldığı, bu başvurunun da YÖK’e iletildiği görüldü.

Dekan Tanyolaç hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. Ancak üniversite yönetimi soruşturma açılıp açılmadığına dair bilgi vermedi.

DEKAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tanyolaç ise CİMER’e şikâyette bulunanlar hakkında 'iftira' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tanyolaç hakkında suç duyurusunda bulunulanlar, emniyet tarafından ifadeye çağırıldı. Ayrıca bir öğrenci hakkında Tanyolaç’ın isteği üzerine disiplin soruşturması da açıldı. "Asılsız ve iftira içeren ithamlarda, eylem ve hakaretlerde bulunduğu" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada öğrenci, savunma yapmaya çağırıldı.

FARKLI İLLERDEN ÖĞRENCİ VE VELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Konuya ilişkin farklı illerden bir öğrenci ve bir veli ifadeye çağırıldı. İfadeye çağırılanların sayısının artabileceği belirtildi. Hakkındaki suç duyurusu nedeniyle emniyette ifade veren veli ise suçlamaları kabul etmedi.

Veli, ifadesinde şunları söyledi:

"Dilekçe içeriğimizde kimseye hakaret etmek, kimseye haksızlık etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle bulunmamaktadır. Dilekçede ilgili bölümde okuyan kızımın hocalarına uzaklaştırma verildiğini, hocaların öğrencileri ile birlikte yaptıkları veya yapacakları projeleri iptal ettikleri, bölümlerinde kullanılan araç ve gereçlerin öğrencilere verilmemesi gibi durumlardan dolayı eğitim öğretim hayatının bilerek zorlaştırıldığını düşünerek gerekli araştırmaların yapılmasını istedik."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje doğrultusunda yurt dışından gelen ve üniversitede göreve başlayan bir akademisyen CİMER'e mobbing iddiasıyla başvurdu. Bahattin Tanyolaç'a yakın yöneticilerin Prof. Dr. O.B. gibi kendisinin de üzerine yürüdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden akademisyen şu ifadeleri kullandı:

"Gerek kadro başvurum sırasında gerekse de eğitim-öğretim faaliyetleri devam ederken Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç’ın birtakım engellemeleri ve müdahaleleri ile karşı karşıya kaldım. Bunlar arasında, Biyomühendislik öğrencilerine vermiş olduğum ders sırasında içeri girip konuşma yapmak isteyip daha sonra can güvenliğimi tehlikeye atacak şekilde üzerime yürüme, öğrencilerin önünde hakarete varan küçük düşürücü söylemlerde bulunma yer almaktadır. Yaşanan olaylar ile ilgili kişileri (Fakülte Sekteri ve Bölüm Başkanı Yardımcılarını) bulunduğu yöneticilik konumunu ve unvanını kullanarak manipüle etmiş ve şahsım hakkımda ortaya attığı asılsız iddialara şahitlik yaptırmıştır.

Kendisi aynı zamanda projemi yürütmek için başka bir kurum bulmamı istemiş ve TÜBİTAK’a Ege Üniversitesi’nde ilişiğimin kesilmesi ile ilgili talepte bulunmuştur. Aynı zamanda Ege Üniversitesi’nde projeme ev sahipliği yapan ve birlikte birçok bilimsel çalışmaya imza attığımız Prof. Dr. O.B. ve araştırma grubu ile olan ilişkilerimi de engellemeye çalışmıştır. Bildiğim kadarıyla şu anda da sistematik bir şekilde Prof. Dr. O.B.’ye yönelik karalama girişimleri devam etmektedir, hatta durum asılsız suçlamalar ile kendisinin meslekten ihraç edilmesi durumuna kadar getirilmiştir."

TARAFSIZ ÖĞRENCİLERE BASKI YAPILIYOR

CİMER’e yapılan başvurularda bir Biyomühendislik Bölümü öğrencisi, taciz gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılan akademisyenin uzun süredir yoğun mobbinge maruz kaldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız, son dönemde üniversitemizde ve özellikle bölümümüzde yoğun bir mobbinge maruz kalmaktadır. Bu durum, bölüm başkanı ve aynı zamanda dekan olan Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç’ın bazı öğrencileri ve araştırma görevlilerini yönlendirmeleriyle sistematik bir şekilde uygulanmakta, Prof. Dr. O. B.’ye yönelik asılsız suçlamalar ve iftiralar ortaya atılmaktadır. Dahası, bizim gibi tarafsız öğrencilere de bu haksızlıklara karşı sessiz kalmamız konusunda baskı ve tehdit yapılmaktadır."

"HOCAMIZIN ÜSTÜNE YÜRÜNDÜ"

Aynı bölümde okuyan bir başka öğrencinin başvurusu ise şöyle: “Öğrencisi olduğum bölümde ve laboratuvar çalışmalarımızda karşı karşıya kaldığımız adaletsiz uygulamalar nedeniyle sizlere başvurma gereği hissettim. Prof. Dr. O.B. hocamızın laboratuvarında (Doğal Bileşikler Laboratuvarı) gerçekleştirdiğimiz projeler ve deneyler sırasında, bölüm yönetimi tarafından çeşitli engellemelerle karşılaştık. Geçen haftalarda, laboratuvarda O.B. hocamızın üzerine yürünmüş ve huzursuzluk yaratılmıştır. Bu tür davranışlar, yalnızca hocamıza değil, biz öğrencilerin eğitimine de zarar vermektedir."