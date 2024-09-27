Mobbing, İKÇÜ’yü sardı

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) yaşanan mobbing sorununu gündeme getirdi. İKÇÜ Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Damla Topbaş’ın, amirlerinin sistematik mobbingine maruz kalarak işini bırakmak zorunda kaldığının aktarıldığı açıklamada, bu durumun yalnızca bireysel bir mesele olmadığı, aynı zamanda tüm üniversite emekçilerini etkileyen bir korku iklimi yarattığı vurgulandı.

Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Topbaş’ın akademik kariyerine odaklanması gerekirken, amirlerinin sistematik mobbingine maruz bırakılmış, doktora eğitimi engellenmiş ve vasıflı bir akademik personel olmasına rağmen idari görevlerde çalıştırılmıştır. Üyemizin doktora eğitimi için talep ettiği görevlendirme hukuksuz bir şekilde reddedilmiş, bu yetmezmiş gibi mesnetsiz bir soruşturma başlatılarak baskı altına alınmıştır” dedi.

Topbaş’ın süreç boyunca bilgi edinme başvurularında bulunmasına rağmen, hiçbir şekilde yanıt alamadığını ve soruşturma dosyasının hala kendisine iletilmediğini belirten Körükmez, “Damla Hoca, nitelikli, üretken akademisyenlerden biri olmasına rağmen, yaşadığı süreç sonucunda Türkiye’deki akademik ortamdan istifa etmek zorunda bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

2024 yılında, üniversitenin Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi’nde (SBBF) öğretim üyeleri ve asistanlara pek çok soruşturma açıldığının, temelsiz tutanaklar tutulduğunun ve mesai dayatması gibi pek çok hukuksuz uygulamanın dayatıldığının altını çizen Körükmez, süreç boyunca karşılaşılan hukuksuzlukları ve görmezden gelinen şikayetleri kayıt altına alarak raporlaştırdıklarını aktardı.

MOBBİNG İŞKENCEDİR

Topbaş’ın yanı sıra diğer eğitim emekçilerinin de mobbinge maruz kaldıklarını belirten Körükmez, şunları söyledi:

“Biz, Eğitim-Sen olarak, Damla hocamızın ve İKÇÜ’deki tüm eğitim emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mobbing işkencedir, işkence de insanlık suçudur. Sendikamız eğitim ve bilim iş kolunda mobbingin önlenmesi ve mobbinge uğrayan üyelerine destek vermek için sendikal ve hukuksal tüm yolları kullanacaktır. ‘Asla yalnız yürümeyeceksiniz’ diyoruz. Eril tahakkümün ve baskının hüküm sürdüğü bu kurumları özgürleştirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eleştirel düşüncenin hâkim olduğu, özgür ve demokratik üniversiteler için verdiğimiz bu mücadele, baskıya boyun eğmeyeceğimizi gösteren güçlü bir dayanışma mesajıdır.

Damla hoca ve İKÇÜ’deki hiçbir eğitim ve bilim emekçisi yalnız değildir. Üniversite yönetimlerini bir an önce mevcut mobbing şikayetlerini incelemeye ve sorumlulara yaptırım uygulamaya, yeni vakaların ortaya çıkmasını engelleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Eğitim kurumları, akademik özgürlüğün ve adaletin tesis edildiği yerler olmalıdır; mobbingin yaygınlaşmasına izin verilemez. Mücadelemiz, baskıların değil, eleştirel düşüncenin hâkim olduğu özgür üniversiteler kurulana kadar sürecektir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve benzer süreçlerle karşılaşan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”